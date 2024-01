Čaputová odcestovala na štátnu návštevu Kanady, stretla sa s generálnou guvernérkou aj kanadským premiérom (foto)

Dôležitý obchodný partner

Jeden zo spojencov Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.1.2024 (SITA.sk) - „Teší ma, že Kanada vníma Slovensko ako hodnotovo spriazneného a spoľahlivého partnera. Bola vôbec prvou krajinou, ktorá ratifikovala vstup Slovenska do NATO a dnes naši vojaci spoločne pôsobia v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Lotyšsku," uviedla Čaputová na sociálnej sieti.Zdôraznila tiež, že Kanada je pre Slovensko i dôležitým obchodným partnerom, vzhľadom na to, že svoje produkty tam dováža bezmála 190 slovenských firiem. Z tohto dôvodu ju na ceste sprevádzajú mnohí zástupcovi slovenských firiem a start-upov.„Ako dve demokracie sme súčasťou globálneho úsilia o riešenie kríz, ktorým dnes svet čelí - od vojny Ruska proti Ukrajine, až po potrebu chrániť našu planétu pre generácie, ktoré prídu po nás," napísala prezidentka.V Kanade tiež Čaputová rokovala aj s premiérom Justinom Trudeauom . Diskutovali spoločne aj o tom, ako prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi obomi krajinami. Príležitosti vnímajú napríklad v oblasti energetiky, ochrany klímy, zelených technológiách, a tiež biotechnológiách či IT oblasti.„Naše krajiny sú oddelené oceánom, ale aj tak stojíme bok po boku, aby sme chránili našu spoločnú bezpečnosť a medzinárodný poriadok založený na pravidlách. Nikde to dnes nie je viditeľnejšie a bolestivejšie ako na Ukrajine. Som hrdá na podporu a solidaritu, ktorú sme za uplynulé dva roky prejavili voči našim susedom a poďakovala som premiérovi za pomoc, ktorú Ukrajine poskytujú oni," uviedla hlava štátu a dodal, že s Trudeauom sa zhodli na tom, že je spoločným záujmom, aby sa Ukrajina ubránila ruskej agresii. Zhodli sa i na tom, že z tohto dôvodu by naša všestranná podpora mala pokračovať.„Premiér Trudeau mi počas oficiálnej štátnej večere spomenul slovo “ajuinata”, čo v jednom z jazykov pôvodných obyvateľov znamená schopnosť vytrvať, vydržať, ostať sám sebou. Hovoril o tom, že to je obzvlášť dôležité v týchto ťažkých a turbulentných časoch: schopnosť vytrvať, poznať, kto naozaj sme, čo sú naše hodnoty, aby sme mohli vybudovať lepšiu budúcnosť pre naše deti, našich susedov a všetky ľudské bytosti. Schopnosť pripomenúť si, kto sme a tiež to, kto sú naši priatelia, s ktorými bránime túto budúcnosť," napísala ďalej Čaputová. Dodala, že v Ottawe sa opätovne presvedčila o tom, že medzi priateľov a spojencov Slovenska patrí i Kanada.