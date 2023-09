Čaputová po summite: SR musí využiť možnosti na zlepšenie diaľnic

Slovensko musí využiť príležitosti na zlepšenie diaľničnej, železničnej a ďalšej infraštruktúry. Uviedla to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová po skončení stredajších rokovaní summitu Iniciatívy troch morí v Bukurešti. Pripomenula, že hlavným cieľom Trojmoria je budovanie tesnejších prepojení vrátane energetických či digitálnych.





Ako pokračovala slovenská prezidentka, v minulosti sa budovali predovšetkým prepojenia medzi východom a západom, teraz sa kladie dôraz na prepojenie severu a juhu na území medzi troma morami – Baltským, Čiernym a Jadranským."Slovensko, ako vieme, leží na tejto trase. Je veľmi dôležité, aby sme boli súčasťou týchto rokovaní a využili príležitosti na zlepšenie, či už ide o diaľnice alebo železnice a takisto ďalšie prepojenia, ktoré sa týkajú našej krajiny," povedala Čaputová.Vyzdvihla aj dôležitosť energetických prepojení, energetickej nezávislosti a diverzifikácie zdrojov. Okrem toho je podľa nej dôležité pracovať aj na prepojeniach obnoviteľných zdrojov energie.Rumunský prezident Klaus Iohannis na začiatku summitu spomenul incident súvisiaci s nájdením úlomkov na území Rumunska v tesnej blízkosti hraníc s Ukrajinou, pričom prebieha vyšetrovanie, či nejde o zvyšky ruského dronu. Čaputová označila takéto dôsledky ruského bombardovania Ukrajiny za neprijateľné. Zdôraznila pritom, že primárnym cieľom útoku nebolo územie Rumunska, ale ukrajinský prístav ležiaci na opačnej strane Dunaja.Prezidentka sa v Bukurešti stretla i s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou, s ktorou rokovala o probléme migrácie. "To čo, ma predovšetkým zaujímalo, je to, ako sa im (Maďarom) darí chrániť vonkajšiu schengenskú hranicu, to znamená hranicu medzi Maďarskom a Srbskom... Faktom je, že sa tú hranicu nedá ochrániť alebo hermeticky uzavrieť. To je primárny problém," povedala slovenská prezidentka.Uviedla tiež, že s Novákovou hovorili aj o prepustení okolo 1500 prevádzačov z väzníc v Maďarsku, pričom maďarskú kolegyňu informovala krokoch, ktoré v súvislosti s migráciou prijíma Slovensko. "Je to spoločný problém, ktorý musíme riešiť nejakým spôsobom spoločne," zhodnotila. Nováková sa podľa jej slov poďakovala za spoluprácu so slovenskou políciou.