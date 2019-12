Čaputová poďakovala van der Bellenovi, že nezabudol na pochod Slovákov

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 11. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa poďakovala rakúskemu spolkovému prezidentovi Alexandrovi van der Bellenovi za pripomenutie si Pochodu slobody z Bratislavy do Hainburgu, ku ktorému došlo pred 30 rokmi, 10. decembra 1989. Urobila tak prostredníctvom sociálnej siete.napísala.Rakúsky spolkový prezident odhalil v utorok (10. 12.) v rámci podujatiana námestí Altes Kloster v Hainburgu pamätnú tabuľu. Tá pripomína Pochod slobody z Bratislavy do tohto hraničného mesta, na ktorý sa vydali Slováci pred 30 rokmi. Zároveň pripomína 30. výročie pádu železnej opony.Van der Bellen pripomenul, že takmer 150.000 Sloveniek a Slovákov privítali obyvatelia Hainburgu chlebom a soľou - starým slovanským zvykom, ktorým sa vítajú hostia.Pochod z Bratislavy do Hainburgu symbolicky podľa vtedajších agentúrnych správ otvoril Slovákom cestu do Európy. Cestu, ktorú desaťročia hatil plot z ostnatého drôtu, si prekliesnili sami. Pochod priateľstva k Medzinárodnému dňu ľudských práv, ktorý viedol z Bratislavy do rakúskeho mestečka Hainburg, zorganizovalo občianske hnutie Verejnosť proti násiliu.