Čaputová podpísala zavedenie OP pre deti aj zmeny v cestnej premávke

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prezidentka odobrila zmeny v slovenskom pohrebníctve

Bratislava 15. novembra (TASR) - Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok (14. 11.) podpísala novelu zákona o občianskych preukazoch z dielne ministerstva vnútra.Občiansky preukaz bez podoby tváre bude slúžiť ako prístup do elektronickej zdravotnej dokumentácie. Autentifikácia čipom bude od roku 2022 jediným spôsobom, ako sa do danej dokumentácie dostať. Polícia tak bude deťom mladším ako 15 rokov automaticky zasielať občiansky preukaz bez podpisu a fotografie držiteľa. Ten dostanú takisto občania, ktorí majú občiansky preukaz bez čipu s neobmedzenou platnosťou, ktorý sa vydával do 30. júna 2012 občanom starším ako 60 rokov. Rezort vnútra tak chce odbremeniť seniorov od povinnosti si nový preukaz vybavovať.Pribudne tiež možnosť požiadať o občiansky preukaz s fotografiou pre deti mladšie ako 15 rokov. Ten bude slúžiť ako plnohodnotný cestovný doklad v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré občiansky preukaz SR akceptujú ako cestovný doklad. Preukaz sa už bude vydávať s časovou platnosťou. Do šiestich rokov bude platiť dva roky, od šiestich do 15 zase päť rokov vzhľadom na zmeny v črtách tváre v danom veku. Tento občiansky preukaz bude stáť 4,5 eura.Na identifikáciu u lekára sa dá do konca roka 2021 využiť preukaz poistenca a rodné číslo.Slovenské pohrebníctvo prejde zmenami. Prezidentka vo štvrtok (14. 11.) podpísala vládnu novelu zákona o pohrebníctve, ktorá odstraňuje nedostatky, ktoré vznikli v predchádzajúcom období.Zmena zákona ustanoví pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň sa upravia povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi či rozšíria povinnosti označovania ľudských pozostatkov.Rovnako sa upraví povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedzí sa tiež možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb.Novou legislatívou sa tiež doplnia prípady, keď sa prevádzkovateľ pohrebnej služby, krematória či pohrebiska dopúšťa správneho deliktu. Ide napríklad o prípady, keď neumiestni cenník služieb na viditeľnom mieste alebo ak zaobchádza s ľudskými pozostatkami v rozpore s platnou právnou úpravou. Podľa novely sa tiež upravuje prevádzkový poriadok krematória.Schválená legislatíva dáva obciam kompetenciu ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska. Maximálny rozsah ochranného pásma pohrebiska, ktoré bude môcť stanoviť obec, bude 50 metrov.Do platnosti vstúpi aj pozmeňujúci návrh poslanca Milana Laurenčíka (SaS), podľa ktorého sa ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Doterajšia úprava hovorila o tom, že pozostatky sa nemohli pochovať pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Úpravou sa tak podľa Laurenčíka zohľadnili náboženské pravidlá niektorých menších cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku.