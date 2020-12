Čaputová: Pokus o samovraždu Lučanského nesmie slúžiť politickému nátlaku na ukončenie vyšetrovania káuz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.12.2020 (Webnoviny.sk) - Pokus o samovraždu policajného exprezidenta Milana Lučanského nesmie slúžiť politickému nátlaku na ukončenie vyšetrovania káuz, ktoré súvisia s ohýbaním spravodlivosti z minulosti. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v stanovisku, ktoré zaslal jej hovorca Martin Strižinec Hlava štátu zdôraznila, že žiadny politik neurčuje vinu a nevinu obvinených a nie je ani tým, ktorý by mal hodnotiť dôkaznú situáciu a vyvolávať vášne.„Pokus o samovraždu bývalého policajného prezidenta pána Milana Lučanského je ľudskou tragédiou a všetky okolnosti tohto skutku treba rýchlo a do dôsledkov vyšetriť. Je dobré, že vyšetrovatelia aj prokurátori dnes cítia slobodu konať a vyšetrujú aj kauzy, ktoré boli roky zakrývané a prehliadané, pretože to je nevyhnutný krok k obnoveniu dôvery v spravodlivosť,” priblížila Čaputová. Dodala, že o vine a nevine obvinených rozhodne na základe dôkazov súd v spravodlivom procese a s plným rešpektom k právam obvinených osôb.Bývalý policajný prezident Milan Lučanský, ktorý je väzobne stíhaný v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove, sa v utorok 29. decembra pokúsil v ústave o samovraždu. Jeho stav je kritický.