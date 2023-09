Čaputová priletela do New Yorku na Valné zhromaždenie OSN

Bezpečnostná situácia

17.9.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová priletela v sobotu 16. septembra do New Yorku, kde sa počas nasledujúceho týždňa zúčastní na 78. Valnom zhromaždení OSN a v stredu 20. septembra vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy.Ako ďalej informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec , bude to jej posledné vystúpenie na pôde OSN vo funkcii prezidentky SR.Už v nedeľu má hlava štátu naplánované rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom . Hovoriť spolu podľa Strižinca budú o dominantných témach valného zhromaždenia, najmä o bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a riešení klimatickej krízy.„Prezidentka v New Yorku vystúpi aj na Samite trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je jednou z najdôležitejších udalostí tohoročného Valného zhromaždenia OSN a zúčastní sa aj na recepcii podávanej americkým prezidentom Joeom Bidenom," povedal hovorca hlavy štátu. Prezidentka sa podľa neho stretne aj so slovenskou komunitou žijúcou v Spojených štátoch.„Zúčastní sa na omši v kostole sv. Jána Nepomúckeho a sv. Františky Xaviery Cabrin na Manhattane, ktorú bude slúžiť slovenský farár Štefan Chanas. Prezidentka sa stretne aj s mladými Slovákmi, ktorí študujú na univerzitách v New Yorku a učiteľkami slovenčiny z víkendových slovenských škôl v New Yorku a New Jersey," uviedol Strižinec.Pokračoval s tým, že okrem toho Čaputová počas týždňa otvorí Slovak Pro Samit, ktorého cieľom je prepájať úspešných slovenských profesionálov a odborníkov, ktorí pôsobia v Spojených štátoch a majú záujem svojimi skúsenosťami a znalosťami pomôcť v rozvoji Slovenska.Program cesty prezidentky vyvrcholí galavečerou pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a ČR a 30 rokov členstva v OSN, na ktorej spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom privíta ďalšie hlavy štátov, ako aj významné osobnosti slovenskej a českej komunity v Spojených štátoch. „Prezidentka sa späť na Slovensko vráti v piatok 22. septembra," dodal Strižinec.