Čaputová privítala zástupcov mimovládnych organizácií, čelíme útokom z najvyšších politických pozícií, povedala (foto)

Zástupcovia mimovládnych organizácií

Prvé stretnutie

Inštitúcie aktívnych občanov

16.1.2023 (Webnoviny.sk) - Občianska spoločnosť dlhodobo čelí útokom, a to aj z tých najvyšších politických pozícií. Útokom, ktoré predstavujú spochybnenia našej kompetentnosti a motivácie vašej činnosti, a to bez akýchkoľvek vecných a podložených argumentov. Takéto neopodstatnené útoky považuje prezidentka SR Zuzana Čaputová za útok na jeden z dôležitých pilierov demokracie.Čaputová to uviedla v pondelok v Prezidentskom paláci, kde privítala zástupcov slovenských mimovládnych organizácií, s ktorými spolupracuje počas celého roka.Rok, ktorý máme pred sebou, nebude podľa prezidentky jednoduchý, napriek tomu posiela prostredníctvom zástupcov, ktorých na stretnutí privítala, poďakovanie a uznanie všetkým ich kolegov a kolegyniam za to, čo všetko pre Slovensko robia, za obhajobu verejného záujmu, za pomoc pri obrane demokracie, a aj za pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.Podľa Marcela Zajaca , podpredsedu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ide o prvé stretnutie takéhoto formátu, ktorého sa dostáva sektoru slovenských mimovládnych neziskových organizácií.„Je to pre nás významné aj preto, že v našej modernej histórii nebolo veľa politikov, ktorí by v pozícii vrcholných predstaviteľov verejnej správy takúto poctu slovenským mimovládnym organizáciám preukázali. Skôr naopak,“ uviedol Zajac.Mimovládne neziskové organizácie sú podľa neho inštitúcie aktívnych občanov. „Sme aktívni, lebo chceme pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú či už doma, alebo v zahraničí, pretože chceme žiť kvalitný život v kvalitnom prostredí. Chceme, aby takýto život žil každý v našej spoločnosti, a to bez rozdielu. Sme aktívni, lebo veríme v novú budúcnosť, ale aj preto, že vidíme naše chyby a chceme sa z nich poučiť,“ dodal Zajac, podľa ktorého aktívni občania tu boli, sú a budú.„Našou víziou je spoločnosť, v ktorej sme pozitívnymi partnermi, nie ignorovanými entitami, a už vôbec nie nepriateľmi,“ dodal na záver Zajac.