Čaputová sa k sudcom ÚS vyjadrí po stretnutiach s Dankom a Pellegrinim

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa k problematike Ústavného súdu (ÚS) SR vyjadrí až po stretnutí so šéfom parlamentu Andrejom Dankom (SNS) a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). TASR to potvrdili z prezidentskej kancelárie.uviedla v stanovisku prezidentská kancelária.Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica by mala prezidentka Čaputová vymenovať z doteraz zvolených kandidátov na sudcov ÚS SR troch.avizoval po pondelkovej Koaličnej rade. Predseda SNS Andrej Danko je za to, aby parlament zvolil ďalších kandidátov na sudcov ÚS SR. Dodal, že nemá problém s tým, aby parlament zvolil ďalších kandidátov na ústavných sudcov, ale v koalícii sú pripravení na rôzne varianty.Prezidentka Čaputová v rozhovore pre TASR avizovala, že bude postupovať podľa Ústavy SR.povedala.Poslanci budú chýbajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR vyberať na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu. Voľba sa má konať vo štvrtok 20. júna. Z celkového počtu 13 sudcov je aktuálne obsadených sedem miest.