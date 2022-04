Čaputová sa poďakovala úspešným olympionikom a paralympionikom, prihovorila sa aj Vlhovej či hokejistom (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v Prezidentskom paláci úspešných slovenských olympionikov a paralympionikov z Pekingu a odovzdala im ďakovné listy. Vyslovila im obdiv a poďakovanie za to, ako reprezentovali Slovenskú republiku v neľahkých časoch.„Priniesli ste do našich rodín a domácností radosť zo života, pocit úspechu a hrdosť na Slovensko,“ uviedla v príhovore hlava štátu. Lyžiarke Petre Vlhovej povedala, že pre mnohých bolo nádherné zobudiť sa s tým, že Slovensko má olympijskú víťazku.„Cenu zlata má aj príklad, ktorým ste pre ostatných mladých ľudí. Presadiť sa vo vrcholovom športe sa podarí iba najlepším, no radosť z prekonávania vlastných síl a tiež pestovanie vlastností, ako sú poctivosť a cieľavedomosť, budú odmenou pre všetkých, ktorí vás budú nasledovať vo vašej kariére,“ povedala prezidentka.Prihovorila sa tiež bronzovým hokejistom z olympiády s tým, že ich medaila má cenu zlata. Na adresu paralympionikov uviedla, že ich medailám pridáva lesk vôľa, s ktorou zdolávajú nielen zdravotný hendikep, ale aj množstvo prekážok. Slovenskí paralympionici získali v Pekingu tri zlaté a tri bronzové medaily.