Čaputová sa stretla s prezidentom Zelenským, riešili integráciu Ukrajiny do EÚ aj násilie v Bielorusku

24.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko podporuje integračný proces Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) . Vyhlásila to Zuzana Čaputová , ktorá dnes v Grassalkovichovom paláci privítala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskyjho Hlava štátu je zároveň rada, že ich stretnutie má konkrétne výsledky v podobe podpisu dvoch zmlúv o spolupráci. Vzťahy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou obaja prezidenti hodnotia ako dlhodobo dobré a konštruktívne. Hlavy štátov diskutovali aj o ekonomických otázkach, o dopadoch pandémie COVID-19 či o situácii v Bielorusku.„Ekonomická prosperita a mier na Ukrajine sú našim dlhodobým záujmom,“ zdôraznila. Verí, že ich dnešné stretnutie je začiatkom pravidelných stretnutí, pretože Ukrajina je podľa jej slov pre Slovensko dôležitým partnerom.Hlava štátu komunikovala jasný postoj Slovenska, a to taký, aby EÚ stanovila konkrétne podmienky, na základe ktorých môže do nej Ukrajina vstúpiť. Slovensko môže podľa Čaputovej tomuto procesu pomôcť svojou skúsenosťou.„Je to konzistentný a jasný postoj Slovenska komunikovaný všetkým partnerom z EÚ. Ide o obhajobu princípu, že každá krajina má právo vybrať si, kam bude patriť a vybrať si svoju budúcnosť,“ uviedla. Dodala, že Ukrajina podobne ako Slovensko ešte potrebuje prejsť reformami.Prezidenti diskutovali aj o vojnovom konflikte, ktorý sa odohráva na východe Ukrajiny. Zelenskyj v tejto súvislosti poďakoval za jednoznačný postoj Slovenska voči Rusku, podporu územnej celistvosti Ukrajiny a neuznanie Krymu.„Jedným z kľúčových bodov je návrat mieru na Ukrajinu. Pracujeme na tom 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Je to najdôležitejšia úloha,“ zdôraznil prezident s tým, že aktuálne je síce na Ukrajine najdlhší mier, no ten nie je dlhodobo stabilný.Podľa Zelenskyjho sa spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou môže dostať aj na vyššiu úroveň. Ako príklad uviedol, okrem dnes podpísaných zmlúv, aj spoluprácu na úrovni parlamentov a vlád.Ukrajina podľa jeho slov zastáva rovnako ako Slovensko negatívne stanovisko voči plynovodu Nordstream 2. Obaja prezidenti taktiež odsúdili násilie v Bielorusku. Alexander Lukašenko nie je podľa nich legitímnym prezidentom.Hlavy štátov spoločne predstavili aj medzirezortnú dohodu o využívaní leteckého priestoru a memorandum o spolupráci v oblasti infraštruktúry, ktorú za Slovensko podpísal minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina). Zelenskyjho dnes ešte čaká stretnutie s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO).