Čaputová sa už oboznámila so zmeneným štatútom SlS, vyjadrila aj pochybnosti o osobe kandidáta Gašpara

1.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa už oboznámila so zmeneným štatútom Slovenskej informačnej služby . Uviedla to v rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24.„Takýmto spôsobom tam dostane (vláda, pozn. SITA) - obíduc hlavu štátu - svojho človeka. Kým teda prezident alebo prezidentka nerozhodne o menovaní," uviedla Čaputová. Zároveň zdôraznila, že má pochybnosti o osobe kandidáta na šéfa SIS, ktorým je podľa rozhodnutia vlády Pavol Gašpar „Prešlo zatiaľ málo času a nemám dostatok informácií na to, aby som rozhodnutie uzavrela a ani som nevylúčila tú možnosť, ktorú využili niektorí moji predchodcovia, že v posledných mesiacoch nemenovali na tak významné pozície inštitúcií ich hlavy, alebo teda tých vedúcich funkcionárov aj kvôli zodpovednosti, ktorá je viazaná potom následne už k môjmu nástupcovi v prípade šéfa SIS, či je to priama personálna právomoc vo vzťahu k riaditeľovi SIS," povedala Čaputová.Hlava štátu tiež uviedla, že podľa rozhodnutia ústavného súdu prezident má mať dostatok času na to, aby mohol zvážiť ústavné, zákonné a osobné náležitosti a kritériá danej osoby, ktorá je navrhovaná na určitý post.„Aby teda mohol s plným vedomím a svedomím a zodpovednosťou uplatniť svoju menovaciu právomoc. Žiaľ, obštrukcia, alebo teda ten úskok, ktorý sa rozhodla vláda urobiť, ona si zaň nesie politickú zodpovednosť," dodala prezidentka.