Čaputová si uctila pamiatku skauta E. Mareka, ktorý zomrel v nedeľu

Ten kto verí, tak ako Eduard Marek, že každodenný život je zázrak, ten prežije život omnoho šťastnejší. Marek bol toho dôkazom. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti v reakcii na nedeľňajšie úmrtie najstaršieho českého skauta Eduarda Mareka.





Marek podľa hlavy štátu oddane napĺňal celý svoj život pravidlo: "Každý deň urobiť dobrý skutok a slúžiť vlasti a blížnemu". "Napriek tomu ho, práve za pomoc tým, ktorí to najviac potrebovali, väznili oba totalitné režimy - nacisti a neskôr aj komunisti," poznamenala Čaputová.Väzenský pracovný tábor v Jáchymove dokázal prežiť len vďaka tomu, že veril v budúcnosť a v obnovu skautingu u nás. Hovoril, že mu skauting dal radosť a silu pre celý jeho život, tvrdí prezidentka."Idea skautizmu - pomáhať tam, kde je to potrebné, oslovila Eduarda Mareka tak silným spôsobom, že bol ochotný obetovať svoju vlastnú slobodu pre záchranu a pomoc iným," uvádza Čaputová. Pripomenula, že počas druhej svetovej vojny pomáhal židovským spoluobčanom, po nástupe komunistov zase ľuďom, ktorí utekali pred týmto režimom.Prezidentka sa s Marekom stretla niekoľkokrát, a to aj na ocenení Biela vrana v roku 2019. Uviedla, že charizma a sila životného príbehu, ktoré pri týchto stretnutiach zažila, sú stále v jej pamäti.Marek zomrel v nedeľu vo veku 104 rokov.