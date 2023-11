Čaputová si uctila zosnulých a vyzýva ľudí, aby sa zamysleli nad odkazom našich predkov (foto)

Odkaz našich predkov

Kríž, znak utrpenia a smrti

1.11.2023 (SITA.sk) - Aktuálne dni, Sviatok všetkých svätých Pamiatka zosnulých , sú príležitosťou uvedomiť si pominuteľnosť nášho života a zároveň aj jeho večnosť stelesnenú v ďalších generáciách.Rovnako je príležitosťou zamyslieť sa nad odkazom našich predkov, ale aj nad tým, aké posolstvo práve my zanecháme svojim potomkom.Ako ďalej uviedla prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti, naši blízki, ktorí nás opustili, ostanú v spomienkach a súčasťou našich životov.„Tieto dni sú príležitosťou uvedomiť si tú blízkosť a vďačnosť za to, že boli v našich životoch. Opustiť aspoň na okamih každodenný zhon a zahĺbiť sa pri svetle sviečok do seba i do svojich spomienok,“ napísala hlava štátu.Na Slovensku si v týchto dňoch pripomíname Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Ide o sviatky, ktoré už stáročia slávi katolícka cirkev. Na Slovensku je zvykom počas týchto dní navštevovať cintoríny a hroby svojich príbuzných.Tie sú vyzdobené vencami a kvetmi, horia na nich sviece. Vence a kvety vyjadrujú úctu a uznanie životu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Kríž, znak utrpenia a smrti, sa stal znakom víťazstva v Kristovom zmŕtvychvstaní. Preto kresťania každý hrob svojich príbuzných označujú znamením kríža.