Čaputová si v Berlíne uctí aj ľudí, ktorí zahynuli pri Berlínskom múre

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v stredu v Berlíne stretne s nemeckým náprotivkom Frankom-Walterom Steinmeierom. Následne spolu vystúpia na tlačovej konferencii. Poobede ju čaká rokovanie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.Návšteva sa koná v čase 51. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. S inváziou začali v noci z 20. na 21. augusta 1968. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu boli súčasťou tzv. operácie Dunaj aj jednotky z Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR. Prezidentkina návšteva má preto niesť aj odkaz boja za slobodu. V tomto duchu položí kyticu k pamätníku Bielych krížov na znak úcty k pamiatke všetkých, ktorí zahynuli pri pokuse o prekročenie Berlínskeho múru.Ten bol najznámejším symbolom studenej vojny a rozdelenia Berlína, Nemecka a celej Európy. Mesto rozdeľoval na východnú časť patriacu do východoeurópskeho, socialistického bloku a na západnú časť patriacu do západoeurópskeho, demokratického bloku.Nemecký prezident Steinmeier pozval na plánované oslavy 30. výročia pádu Berlínskeho múru aj Čaputovú a tiež prezidentov Česka, Poľska a Maďarska. Na prínos Slovákov k pádu Berlínskeho múru 9. novembra 1989 sa nezabúda, napísal Steinmeier slovenskej prezidentke.Z dvojdňovej návštevy Nemecka sa hlava štátu do vlasti vráti vo štvrtok.