Čaputová: Slovensko a Lotyšsko stoja za Ukrajinou, ktorá má plné právo brániť sa pred ruskou agresiou (video)

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko aj Lotyšsko jednoznačne stoja pri Ukrajine, pretože má plné právo brániť sa. Obe krajiny v tomto duchu aj poskytujú Ukrajine svoju pomoc. Zuzana Čaputová to povedala po stretnutí s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom . Stretnutiu dominovali témy bezpečnosti v súvislosti s Ukrajinou a jej dopady na obe krajiny. Hovorili aj o humanitárnej kríze a utečencoch.„Slováci aj Lotyši majú priamu skúsenosť s inváziou Sovietskeho zväzu a následnou okupáciou, ale rovnako majú aj skúsenosť s ruskou propagandou,“ vyhlásila Čaputová.Doplnila, že s lotyšským prezidentom hovorila nielen o dôležitosti slobody slova, ale aj o tom, ako v tejto súvislosti chrániť bezpečnosť Slovenska a Lotyšska.„Zhodli sme sa, že vo veci šírenia dezinformácií je potrebná kombinácia úpravy na národnej úrovni a tiež európska regulácia, ktorá sa už pripravuje. Je to veľká výzva, ktorá priamo súvisí s bezpečnosťou jednotlivých štátov,“ dodala prezidentka.Lotyšsko, ako jedna z prvých krajín v súvislosti s agresiou Ruska na Ukrajine, posilnilo svoju pripravenosť v oblasti vojenskej a civilnej ochrany, ale aj v boji proti dezinformáciám."Slovenská republika sa podieľa na predsunutej prítomnosti v Lotyšsku. 150 príslušníkov Ozbrojených síl SR je súčasťou tejto predsunutej prítomnosti už niekoľko rokov,“ pripomenula Čaputová.Zdôraznila, že predsunutá prítomnosť bola po minulotýždňovom samite Organizácie Severoatlantickej zmluvy odsúhlasená v ďalších štyroch krajinách vrátane Slovenska.Lotyšský prezident sa za „výrazný príspevok“ v počte 150 slovenských vojakov v jednotke predsunutej prítomnosti poďakoval. „Je to priamy príspevok Slovenska k obrane Lotyšska, celého baltského regiónu a našej spoločnej kolektívnej obrany NATO,“ povedal.Obaja prezidenti sú za čo najskoršie nastolenie mieru medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom spoločne odsúdili útoky ruskej armády na civilné ciele, akými sú školy, nemocnice či obytné budovy. Zdôraznili tiež, že doterajšia pomoc Ukrajine je to najlepšie, čo môžu obe krajiny urobiť a mali by v tom pokračovať.