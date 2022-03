Čaputová: Slovensko a Maďarsko sa spoločne hlásia k demokratickým hodnotám slobody tlače a k rovnosti občanov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko aj Maďarsko sa spoločne hlásia k demokratickým hodnotám slobody tlače a k rovnosti občanov pred zákonom. Hlava štátu Zuzana Čaputová to povedala počas maďarského sviatku, výročia revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848 až 1849. Uviedla to vo svojom profile na sociálnej sieti.Prezidentka konštatuje, že Maďari a Slováci v tej dobe kráčali za slobodou rozdielnymi cestami a v odlišných pozíciách, preto tieto udalosti hodnotí slovenské a maďarské historické povedomie odlišne. V základných hodnotách sa však oba národy zhodli.„Túžba po slobode a demokracii ostala hybnou silou našich dejín aj počas 20. storočia. Maďari i Slováci zažili tragické okamihy v rokoch 1956 a 1968, keď ich vystúpenia za slobodu a proti totalitnému režimu boli potlačené hrubou silou. Zažili sme aj príchod slobody, keď sme spoločne s Maďarmi prežívali rúcanie železnej opony v roku 1989,“ povedala Čaputová. Doplnila, že maďarská komunita na Slovensku zohrala významnú úlohu aj vo chvíľach, keď sa rozhodovalo o európskej budúcnosti Slovenska.Hlava štátu pripomína, že odkaz 15. marca je aktuálny aj dnes, keď na Ukrajine prebieha vojnový konflikt. „Ruská agresia voči Ukrajine a jej ľuďom je do veľkej miery brutálnou reakciou na legitímne želanie občanov Ukrajiny slobodne rozhodnúť o smerovaní svojej vlasti,“ vyhlásila.