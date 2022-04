Čaputová: Slovensko a Taliansko podporujú humanitárnu a vojenskú pomoc Ukrajine

Diskusia o dopadoch vojny na krajiny

Prechod na nízko-emisné zdroje

Čaputová položila veniec k hrobu

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko aj Taliansko podporujú humanitárnu a vojenskú pomoc Ukrajine. Obe krajiny tiež podporujú Ukrajinu na jej ceste za statusom kandidátskej krajiny Európskej únie . Informovala o tom prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti pri príležitosti jej oficiálnej návštevy Talianska.„Taliani dnes Slovensko vnímajú ako krajinu, ktorá pomáha. Solidaritu našej spoločnosti a občianskeho sektora s tými, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine, oceňujú o to viac, že sami sa s náporom utečencov už dlhodobo vyrovnávajú," uviedla prezidentka.Čaputová v stredu 20. apríla rokovala s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom o slovensko-talianskych vzťahoch, aktuálnom vývoji na Ukrajine, dopadoch vojny na Slovensko a Taliansko, ako aj o potrebe ďalej chrániť hodnoty demokracie a právneho štátu v rámci Európskej únie. Predstavitelia si tiež vymenili skúsenosti z boja proti korupcii.Kým Taliansko má efektívnu kontrolu využívania eurofondov, pre nich je zaujímavý slovenský register konečných užívateľov výhod a register partnerov verejného sektora, ktoré pomohli obmedziť priestor na pranie špinavých peňazí. Dnes takýto register mohol pomôcť efektívnemu vymáhaniu sankcií, ktoré sú uvalené na Rusko a jeho oligarchov.Obe krajiny stoja pred výzvou diverzifikovať dodávky plynu a energií, čo je príležitosť znížiť celkovú závislosť na fosílnych palivách a prejsť na nízko-emisné zdroje energie. Prezidentka preto na cestu pozvala aj slovenských podnikateľov a odborníkov, ktorí budú so svojimi talianskymi partnermi rokovať o prehĺbení spolupráce v oblasti zelenej tranzície.„Taliansko je siedmym najvýznamnejším exportným trhom pre Slovensko a zároveň je šiestym najväčším importným partnerom," podotkla Čaputová.Prezidentka počas návštevy v Ríme položila s najvyššími vojenskými poctami veniec k Hrobu neznámeho vojaka na Oltár vlasti. Rímsky pamätník zjednotenia Talianska je úzko spätý aj so slovenskou históriou.V roku 1918 na tomto mieste zložili prísahu legionári Československej národnej rade a generál Milan Rastislav Štefánik tu prevzal vojenskú zástavu československej légie z rúk vtedajšieho talianskeho premiéra Vittoria Emanuela Orlanda. Tieto akty znamenali uznanie vtedy ešte len vznikajúceho Československa a potvrdili dôležitú úlohu Talianska v našej histórii.