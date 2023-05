Čaputová: Slovensko je súčasťou jedného z najúspešnejších mierových projektov v dejinách

1.5.2023 (SITA.sk) - Sme súčasťou jedného z najúspešnejších mierových projektov v dejinách. Vyjadrila sa na sociálnej sieti prezidentka Zuzana Čaputová k 19. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) Podľa hlavy štátu nám to prináša mnohé praktické benefity a miliardové investície, ale to najdôležitejšie je nevyčísliteľné.„Sme súčasťou jedného z najúspešnejších mierových projektov v dejinách, ktorý stáročia konfliktov vystriedal za spoluprácu, obchod, voľný pohyb a najmä slobodu a demokraciu,“ uviedla Čaputová s tým, že to síce nie je dokonalý projekt a nemusíme bezvýhradne súhlasiť so všetkým, podstatné ale je, že už 19 rokov v EÚ spolutvoríme a sedíme za stolom ako rovnoprávny člen tohto spoločenstva.Máme možnosť hlasovať, vetovať, navrhovať a vyjednávať o podobe našej spoločnej budúcnosti. „Aj preto sa ako Slovenka cítim zároveň ako Európanka,“ dodala na záver prezidentka.