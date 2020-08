Čaputová: Stále je nádej, že páchatelia zavlečenia Michala Kováča ml. sa postavia pred súd

Kauzu únosu posúdi Súdny dvor EÚ

Zavlečenie Michala Kováča ml. do Rakúska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2020 - Stále je nádej, že páchatelia zavlečenia slovenského občana do zahraničia sa postavia pred súd. Pre agentúru SITA to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová v súvislosti s 25. výročím únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml., ktoré uplynie v pondelok 31. augusta.„Násilné zavlečenie občana nášho štátu do zahraničia som vždy považovala za bezprecedentné zneužitie štátnej moci a rovnako aj fakt, že tieto skutky boli amnestované. Práve preto som pred troma rokmi spolupracovala na ich zrušení a do Národnej rady SR sme vtedy odniesli petíciu s takmer 80-tisíc podpismi občanov, ktorí žiadali ich zrušenie,“ povedala prezidentka.Ako ďalej uviedla, je pozitívne, že žiadne konanie, ani v ďalších amnestovaných prípadoch, nebolo doteraz zastavené a stále existuje nádej, že páchatelia tohto činu sa napokon postavia pred súd.Parlament na jar v roku 2017 zrušil amnestie udelené niekdajším premiérom Vladimírom Mečiarom, pretože bránili odsúdeniu únoscov a ľudí, ktorí tento skutok zosnovali.V roku 2019 na začiatku leta senát Okresného súdu Bratislava III prerušil konanie v kauze únosu a na návrh obhajcov bývalého šéfa tajnej služby Ivana L. rozhodol, že túto vec posúdi Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu.Neznámi páchatelia násilne zavliekli Michala Kováča ml. do Rakúska 31. augusta 1995. Krátko po čine sa objavili správy, že sa mala na ňom podieľať tajná služba.Premiér Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident v roku 1998 udelil amnestiu páchateľom únosu. Tá sa vzťahovala aj na trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Kováča do cudziny. Akékoľvek pokusy potrestať páchateľov únosu skončili predčasne z dôvodu udelených amnestií.Zlom nastal v roku 2017. Poslanci schválili novelu ústavy, podľa ktorej parlament získal právomoc zrušiť amnestie a milosti, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Ďalším krokom bolo prijatie uznesenia o zrušení Mečiarových amnestií a tiež milosti, ktorú prezident Michal Kováč udelil svojmu synovi v kauze Technopol.