Čaputová v súvislosti s predčasnými voľbami zopakovala svoje ultimátum, stále je v hre aj úradnícka vláda (video)

Vláda bude pod drobnohľadom

Žijeme obdobie kríz

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová uprednostňuje termín predčasných volieb do leta. Ak by však boli politické strany schopné nájsť konsenzus iba na septembrovom termíne volieb, je to pre ňu ešte stále akceptovateľná možnosť. Uviedla to v stredu vo svojom vyhlásení.Ak rozhodnutia o predčasných voľbách nebudú prijaté do konca januára, ujme sa svojich ústavných právomocí a vymenuje úradnícku vládu. Zároveň dodala, že poverená vláda bude do predčasných volieb pod jej drobnohľadom a tiež pod drobnohľadom verejnosti.Očakáva zabezpečenie kľúčových oblastí fungovania krajiny, riešenie vysokých cien energií, problémov v zdravotníctve, najmä v ambulantnom sektore, a tiež posilnenie adresnej pomoci ľuďom, pomoc samosprávam a odstránenie nedostatkov v plnení Plánu obnovy a odolnosti SR Slovensko potrebuje profesionálne riadenie a ak také nebude, prezidentka je podľa svojich slov pripravená kedykoľvek odňať súčasnej vláde jej poverenie.Čaputová zároveň zdôraznila, že dočasne poverená vláda má obmedzené právomoci a mala by vládnuť len nevyhnutný čas. „Žijeme obdobie kríz a potrebujeme vládu s plnou legitimitou a s plnými právomocami v čo najskoršom reálnom čase,“ povedala.Preto je podľa nej vhodnejší termín predčasných parlamentných volieb v prvej polovici tohto roka. Podčiarkla, že by to bolo zodpovednejšie aj z hľadiska väčšieho časového priestoru na prípravu štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv.„Občanom by sme mali dať čo najskôr odpoveď na otázku, ako a kedy vyvedieme Slovensko z vnútropolitickej krízy,“ dodala.