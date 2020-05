Čaputová víta rozhodnutia o nákupoch vojenskej techniky, ktoré od začiatku vyvolávali pochybnosti

Slovensko si musí plniť svoje záväzky

Ponuka od USA na spolufinancovanie

3.5.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová víta rozhodnutia týkajúce sa nákupov vojenskej techniky, ktoré od začiatku vyvolávali pochybnosti.Týmito slovami reagoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec na to, že minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) zrušil nákup vozidiel 4x4 a pozastavil nákup vojenských transportérov 8x8. Verejnosť o tom informoval v stredu 29. apríla.Čaputová tiež ocenila otvorenosť, s akou o tom minister komunikoval. Zdôraznila, že Slovensko si musí plniť svoje záväzky voči spojencom v Severoatlantickej aliancii (NATO).„Prezidentka víta konkrétne rozhodnutia týkajúce sa nákupov, ktoré od začiatku vyvolávali mnohé pochybnosti o ich transparentnosti,“ tlmočil stanovisko hlavy štátu jej hovorca Strižinec.Čaputová podľa neho očakáva, že v dohľadnej dobe minister obrany príde s návrhmi riešení, ktoré zaistia, že ozbrojené sily „konečne dostanú“ to, čo potrebujú na plnenie záväzkov a na zvyšovanie operačnej pripravenosti.Za dôležité prezidentka tiež považuje, „aby aj pri obmedzených finančných zdrojoch ministerstvo obrany dokázalo budúce nákupy realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia našich spojeneckých záväzkov, boli úplne transparentné a ekonomicky výhodné“.Šéf rezortu obrany v stredu informoval, že Slovensko má na stole už dlhšie ponuku od Spojených štátov amerických (USA) na spolufinancovanie modernizácie armády. Pre Slovensko by to podľa neho znamenalo možnosť nakúpiť americkú techniku v hodnote 100 miliónov dolárov, pričom by zaplatilo polovicu výdavkov.„Z informácií od ministra obrany prezidentka vie, že americká ponuka je zatiaľ len v štádiu návrhov a rokovaní. Očakáva, že po konzultáciách s americkou stranou a po posúdení všetkých aspektov príde minister obrany s jej konkrétnou podobou,“ uzavrel Strižinec.