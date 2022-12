Čaputová vníma jasnú a odbornú polemiku o paragrafe 363. Mohla by zakročiť proti Žilinkovi?

Nemá na to kompetencie

Atakovaná a ohrozená demokracia

4.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vnímame jasnú, aj odbornú, polemiku o používaní paragrafu 363, uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová v relácii RTVS O 5 minút 12. Je toho názoru, že sú prípady, keď by bolo vhodné regulovať jeho používanie.Dodala, že je to ale úloha parlamentu, keďže ona na to kompetencie nemá. Národná rada SR však dosiaľ k tomuto kroku nepristúpila, hoci sa o tom dlhodobo diskutuje.Prezidentka doplnila, že ona môže dať len návrh na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, no nemôže o tom sama rozhodnúť. Čaputová však uviedla, že dosiaľ nedospela k tomu, že by mala na neho disciplinárne konanie podať.Pokles dôvery v štátne inštitúcie aj v spoločnosti ohrozuje aj demokraciu, ktorá je podľa nej atakovaná. Dodala, že všetci politici sa musia usilovať, aby v ľuďoch vzbudili viac dôvery. Pripustila, že i ona to potrebuje robiť. Musia budovať dôveru v politiku, ktorú robia, musia ju robiť poctivo a pre ľudí. To je podľa nej spôsob, ako demokraciu zachrániť.Čas rozhodnúť sa, či bude opätovne kandidovať, podľa Čaputovej príde na budúci rok.