Čaputová: Z úcty k obetiam streľby v Prahe bude pred Prezidentským palácom vztýčená čierna vlajka

22.12.2023 (SITA.sk) - Na znak úcty k obetiam tragickej udalosti na Filozofickej fakulte UK v Prahe bude v sobotu 23. decembra pred Prezidentským palácom v čase štátneho smútku v Českej republike od 8:00 do 20:00 vztýčená čierna vlajka.Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila českému prezidentovi Petrovi Pavlovi sústrasť.„Myslím na všetky nevinné obete, na ich príbuzných a priateľov. Je mi neuveriteľne ľúto, že k takejto tragédii u našich susedov prišlo práve v predvečer Vianoc, sviatkov pokoja a rodiny. Vyjadrujem úprimnú sústrasť a chcem uistiť, že stojíme v tejto ťažkej chvíli pri vás," vyjadrila sa Čaputová. Hlava štátu dodala, že je so svojím českým kolegom v kontakte a ponúkla mu i pomoc, ak by ju Česká republika prípadne potrebovala.