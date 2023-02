Čaputová žiada skorší termín predčasných volieb: Situácia je neúnosná

Zuzana Čaputová ju opísala ako „charakterizovanú legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie.“

Pre krajinu je podľa nej takáto situácia neúnosná. „Dianie v parlamente pripomína skôr chaos než zodpovednú správu vecí verejných,“ vyhlásila Čaputová a od politických lídrov žiada nápravu.

Predčasné voľby majú byť 30. septembra. Opozícia žiadala skorší, májový, resp. júnový termín volieb, za konanie volieb do konca prvej polovice roka sa prihovárala aj prezidentka. Bola však ochotná akceptovať aj septembrový termín, ak by bol jediným, na ktorom by sa našla zhoda.

S návrhom na konanie volieb 24. júna inicioval mimoriadnu schôdzu Smer, rokovanie sa začne popoludní.