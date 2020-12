Čaputová: Zmeny ústavy by sa mali diať po poctivej odbornej debate a nie na poslednú chvíľu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.12.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová zaznamenala na práve prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR pokusy o zásahy do znenia Ústavy SR, ktoré zásadným spôsobom menia charakter, činnosť a kreovanie ústavných orgánov. Hlava štátu to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.Takéto zmeny by sa podľa Čaputovej mali prijímať po poctivej odbornej a verejnej debate a nie tvoriť na poslednú chvíľu. „Nepremyslené zásahy výrazne oslabujú právnu istotu a môžu viesť k nepredvídateľným a neželaným následkom,“ zdôraznila prezidentka.Doplnila, že ústava je základný kameň právneho poriadku a k jeho zmenám je potrebné správať sa s rešpektom a zdržanlivo.Poslanci Národnej rady SR dnes rokujú aj o reforme justície z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorá zahŕňa reformu súdnej rady SR, majetkové previerky sudcov, reformu Ústavného súdu SR, povinné zavedenie vekového stropu sudcov či zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR. Vstúpiť má do platnosti od 1. januára 2021.