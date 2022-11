Čaputová zverejnila ďalšie možné termíny referenda a je zvedavá, v čom by boli tieto dni lepšie. V počasí ťažko, povedala

O počasí to nebude

Bola viazaná petíciou

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Dátum konania referendabol podľa prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorý odporučil Odbor volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR. „Vychádza to totiž z lehôt potrebných pre hlasovanie zo zahraničia, a tiež z lehôt na samotnú prípravu referenda. Najneskorší termín referenda, na ktorý som ho mohla podľa ústavných lehôt vyhlásiť, bol 12. február 2023," uviedla v pondelok na sociálnej sieti prezidentka.Dodala, že si vypočula, že termín konania referenda v sobotu 21. januára 2023 nie je podľa niektorých poslancov dobrý. Do úvahy podľa nej ešte pripadali termíny 28. január, 4. február a 11. február 2023. „Som zvedavá na diskusiu, v čom by boli tieto termíny lepšie. V počasí ťažko,“ tvrdí prezidentka.Zuzana Čaputová na sociálnej sieti tiež uviedla, že nemohla vyhlásiť referendum len s jednou otázkou na sobotu 29. októbra 2022, teda v deň konania spojených komunálnych a župných volieb, a s druhou otázkou až po tom, čo by o nej rozhodol Ústavný súd SR. „Som viazaná petíciou v podobe, v akej mi bola doručená, teda s dvoma otázkami v jednej petícii. Ak by mi boli doručené dve petície, pre každú otázku samostatne, potom by bolo možné vyhlásiť dve referendá v rôznych termínoch,“ vysvetlila prezidentka. V závere ešte dodala, že najdôležitejšie je napísať referendové otázky v súlade s Ústavou SR.