Čaputovej aj ďalším kryje Európska komisia chrbát, tvrdí Smer a protestuje proti správe o právnom štáte v SR (video)

7.7.2023 (SITA.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia oficiálne protestuje proti správe Európskej komisie o právnom štáte v SR. Predseda strany Robert Fico tvrdí, že to nie je správa o právnom štáte, ale politický paškvil, ktorého úlohou je kryť chrbát vládnej garnitúre Eduarda Hegera „Úlohou tejto čisto politickej správy je chrániť chrbát všetkým tým, ktorí sa zúčastňujú na hrubom zneužívaní trestného práva, manipulácii trestných konaní, využívaní udavačov v boji proti slovenskej opozícii,“ vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii. Podľa jeho názoru chýbajú v dokumente informácie o nezákonných väzbách, zomieraní ľudí vo výkone väzby alebo porušovaní práv obvinených.„Ako mohli takéto niečo predložiť, keď Európsku komisiu bombardujeme na mesačnej báze, posielame im správy, oficiálne dokumenty a dôkazy, žiadame o stretnutia,“ povedal Fico a dodal, že podľa správy je jedinou prekážkou boja proti korupcii generálny prokurátor Maroš Žilinka a paragraf 363. Komisia navrhuje, aby Žilinka nemohol zasahovať do trestných stíhaní v tých veciach, ktoré sa týkajú korupcie.Správa Európskej komisie o právnom štáte sa podľa šéfa Smeru-SD používa ako čisto politický nástroj voči danej krajine. Ako uviedol, tam, kde treba pokarhať vládu, sa nájdu veci, aby bol priestor pre médiá a oponentov.„To vidíme v prípade Maďarska, ktoré je často trestané za to, že má suverénne názory, ale aj v prípade Poľska,“ povedal. Podľa slov advokáta Davida Lindtnera je správa Európskej komisie mimoriadne tendenčná, zaujatá a neobjektívna, pretože primárnymi zdrojmi informácií pre správu boli niektoré médiá a mimovládne organizácie na Slovensku, NAKA Úrad špeciálnej prokuratúry či policajné prezídium.Kritika paragrafu 363 v správe Európskej komisie podľa neho nie je namieste, pretože aj Ústavný súd SR konštatoval, že nie je v rozpore s ústavou.„Ak je niekto zodpovedný za prepad dôveryhodnosti Európskej únie ako významnej inštitúcie v očiach veľkej časti slovenskej verejnosti, je to Európska komisia, pretože svojimi bezcitnými politickými krokmi zasahuje do vnútorných záležitostí jednotlivých krajín v takých vážnych veciach, ako je právny štát,“ vyhlásil Fico.