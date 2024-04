Čaputovej sa bude cnieť za stretnutiami s inšpirujúcimi ľuďmi, s nemeckým prezidentom riešila aj ochranu demokratických hodnôt

Nemecko je kľúčovým partnerom

Uctila si aj obete totality

10.4.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok odštartovala sériu rozlúčkových zahraničných ciest. Jej prvé kroky smerovali do nemeckého Berlína a belgického Bruselu. Stredajšiu rozlúčkovú návštevu v Bruseli odštartovala stretnutím so Slovákmi, ktorí pracujú v medzinárodných inštitúciách, najmä v štruktúrach Európskej únie „Prijala som toto pozvanie opakovane, ako na začiatku svojho mandátu pred piatimi rokmi. Vrátila som sa medzi nich rada, pretože príbeh našej služby je podobný – aj oni pracujú pre Slovensko a pre hodnoty, ktoré sú pre našu krajinu dôležité. S veľkou profesionalitou a oddanosťou. Aj títo ľudia sú dôvodom dôvery v Slovensko," napísala na sociálnej sieti.Ako ďalej hlava štátu informovala, Nemecko je náš kľúčový politický, ekonomický i bezpečnostný partner. S prezidentom krajiny Frankom-Walterom Steinmeierom sa podľa jej slov stretávali nielen ako štátnici, ale stali sa z nich aj priatelia.„Vážim si jeho záujem o Slovensko. V dlhom a úprimnom rozhovore sme hovorili o potrebe spájať a prekonávať rozdelenia a polarizáciu v spoločnostiach. Obaja vnímame ohrozenia, ktorým nielen naše demokracie čelia. Ochrana demokratických hodnôt je niečo, čo nás spája naprieč krajinami a verím, že tieto výzvy dokážeme najlepšie zvládnuť, pokiaľ my zostaneme pevní a Európa silná a jednotná. So spojencami a priateľmi, akým je aj Nemecko a prezident Steinmeier," napísala.Čaputová zároveň skonštatovala, že po uplynutí mandátu sa jej bude určite cnieť za stretnutiami s „inšpirujúcimi ľuďmi na Slovensku a v zahraničí".Prezidentka si v utorok taktiež uctila pamiatku obetí totality pri pamätníku Berlínskeho múra.„Pri Berlínskom múre som si uctila pamiatku všetkých, ktorí sa odmietli zmieriť so životom v totalite a boli zabití pri pokuse prekonať múr v snahe žiť v slobode. Berlínsky múr bol po desaťročia symbolom rozdelenia dvoch svetov, sveta slobody a sveta totality, v ktorej sme žili aj my ako súčasť komunistického bloku. Dnes je najmä pripomienkou toho, že sloboda a demokracia nakoniec zvíťazili," uviedla.