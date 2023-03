Čaputovú by Slováci radi videli na poste hlavy štátu aj naďalej, podporu však majú aj ďalšie mená

Jeden už kandidatúru ohlásil

Agentúra FOCUS uskutočnilaverejnej mienky v dňoch od 1. do 8. februára na vzorke 1017 respondentov. Opýtaní spontánne odpovedali na otázku: Ak by ste mohli menovať jednu žijúcu osobnosť, ktorú by ste najradšej chceli za prezidenta/prezidentku Slovenska, ktorá by to bola?

5.3.2023 (SITA.sk) - Na poste hlavy štátu by Slováci najradšej videli aj naďalej Zuzanu Čaputovú. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre reláciu Na telo televízie Markíza . Agentúra sa respondentov pýtala, akú žijúcu osobnosť by chceli na poste prezidenta či prezidentky Slovenska.Zuzana Čaputová má s 18,3 percenta výrazný náskok pred Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), ktorého by na poste prezidenta najradšej videlo šesť percent Slovákov. Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyjadrilo v prieskume podporu 5,4 percenta Slovákov.Štvrtou najpreferovanejšou možnosťou Slovákov (2,5 percenta) je niekdajší šéf Najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti Štefan Harabin , ktorý svoju kandidatúru na prezidenta už oznámil.Ďalšími v poradí sú Milan Uhrík (Republika) a generálny prokurátor Maroš Žilinka , ktorých by na poste prezidenta Slovenska videlo najradšej zhodne 1,5 percenta Slovákov. Slováci v odpovediach spomenuli aj Mikuláša Dzurindu Ivetu Radičovú či Andreja Kisku , avšak nikto z nich neprekročil 1,5 percentnú podporu.Súčasná prezidentka má najväčšiu podporu u voličov Progresívneho Slovenska (65,2 percenta). Viac ako 20-percentnú podporu má aj u voličov OĽANO, SaS, KDH a Sme rodina. Ako jediná zo všetkých menovaných osobností má Čaputová priaznivcov u voličov všetkých zohľadnených strán. Najmenšiu podporu má u tých, ktorí volia v parlamentných voľbách Smer-SD, a to len jedno percento.Expremiér Peter Pellegrini má najväčšiu podporu u voličov vlastnej strany, a to 23,9 percenta. Žiadnych priaznivcov nemá medzi voličmi SaS a Republiky. Roberta Fica by na poste hlavy štátu najradšej videli voliči Smeru (29,3 percenta). Priaznivcov nemá medzi voličmi OĽANO, Progresívneho Slovenska ani SaS.