Čaputovú v Bruseli s nadšením privítali vyše dve stovky krajanov zo SR

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas diskusie so Slovákmi žijúcimi v Bruseli "Od Tatier k Schumanu" v utorok 25. júna 2019 v Bruseli. Prezidentka SR Zuzana Čaputová odletela v utorok na oficiálnu návštevu Bruselu, kde absolvovala audienciu u kráľa a stretnutia s predstaviteľmi EÚ a diplomatmi. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 25. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová svoju prvú oficiálnu návštevu v Bruseli zakončila stretnutím so slovenskými krajanmi. Po prijatí u kráľa Filipa, v sídle NATO a rokovaniach v Európskej komisii na ňu v utorok večer čakalo vyše 220 Slovákov a Čechov pracujúcich v Bruseli, ktorí využili ponúknutý priestor na osobné stretnutie a otázky pre prezidentku vďaka platformePrezidentka sa v úvodnom príhovore Slovákom žijúcim v Bruseli poďakovala za to, čo pre Slovensko v rámci inštitúcií EÚ robia. Podľa jej slov sa aj počas oficiálnych stretnutí v Bruseli snažila "vyslať signál, ktorý uistí našich partnerov o tom, že sme krajina, ktorá vidí svoje miesto v Európskej únii" a ktorá - ako dodala - chce byť spoľahlivým partnerom schopným kooperácie, konštruktívneho dialógu, pomoci pri hľadaní riešení a ktorá ma zároveň odvahu a otvorenosť ozvať sa, ak sú porušované dôležité hodnoty.Krajania si pre prezidentku pripravili širokú sériu otázok, od možnosti hlasovať v prezidentských a európskych voľbách aj v zahraničí, cez úlohu Slovenska vo Vyšehradskej štvorke (V4), ktorá v súčasnosti nemá v Bruseli "najlepšie meno", až po možnosť jej účasti na summitoch EÚ, aktuálnu hrozbu dezinformácií a falošných správ, rómskej problematiky a zneužívania moci zo strany úradov, ústavných zmien a otázky klimatických zmien či potreby posilnenia úlohy žien v spoločnosti.Hodinový priestor vyhradený oficiálnejšej časti otázok a odpovedí sa premenil na neformálne rozhovory a fotografovanie, pričom prezidentka sa nezabudla poďakovať organizátorom za toto stretnutie a prijala aj ponuku na spoločnú fotografiu s tímom dobrovoľníkov, ktorí stáli za prípravou podujatia.Na otázku TASR, čo jej dalo osobné stretnutie so Slovákmi v hlavnom meste EÚ, prezidentka opätovne uviedla, že sa im musí poďakovať za skvelú prácu, ktorú odvádzajú.uviedla s odkazom na desiatky pozitívnych a povzbudivých slov, ktoré sa jej v utorok večer dostali.Platforma Od Tatier k Schumanu je neziskové združenie, ktoré spája Slovákov a Čechov žijúcich v Bruseli prostredníctvom diskusií s inšpiratívnymi osobnosťami. V marci sa na jednom z takýchto podujatí zúčastnil aj bývalý prezident SR Andrej Kiska.