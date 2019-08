Carapaz má problémy s ramenom a možno príde o Vueltu

Ekvádorský cyklista Richard Carapaz, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Madrid 22. augusta (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz utrpel na tréningu zranenie ramena a jeho účasť na španielskej Vuelte je ohrozená. Na tretej Grand Tour sezóny mal ako víťaz tohtoročného Gira d'Italia patriť k najväčším ašpirantom na celkové prvenstvo, no až v piatok sa rozhodne, či sa postaví na štart sobotnej úvodnej etapy.informoval tím Movistar, ktorý sa chcel na Vuelte spoliehať na 26-ročného Ekvádorčana ako na jedného z lídrov spoločne so Španielom Alejandrom Valverdem a Kolumbijčanom Nairom Quintanom. Podľa agentúry AFP Carapaz na konci roka zamieri z Movistaru do tímu Ineos.