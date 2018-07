Cardi B je prvou rapperkou s dvoma skladbami na vrchole hudobného rebríčka Billboard Hot 100

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. júla (WebNoviny.sk) - Cardi B sa stala prvou rapperkou, ktorá sa dostala s dvoma skladbami na prvú priečku rebríčka Billboard Hot 100.Po hitovom debutovom singli Bodak Yellow (Money Moves), ktorý vlani od 7. októbra strávil na vrchole Billboardu tri týždne, mu teraz vládne so skladbou I Like It. Bad Bunny a J Balvin, ktorí s ňou na hite spolupracovali, si pritom na konto pripísali debutové prvenstvá v Hot 100.Dvadsaťpäťročná rodáčka z New Yorku je zároveň prvou sólovou interpretkou, ktorej sa v tomto desaťročí podarilo dostať na prvú priečku Billboardu s dvoma piesňami z debutového albumu. Pred ňou to dokázala Lady Gaga s hitmi Just Dance a Poker Face z nahrávky The Fame (2008).Cardi B, vlastným menom Belcalis Almanzar, debutovala v roku 2017 spomínaným singlom Bodak Yellow, ktorý sa dostal na prvú priečku Billboard Hot 100 a v roku 2018 jej vyniesol aj dve nominácie na Grammy.Jej prvý album Invasion of Privacy, ktorý sa dostal na trh v apríli 2018, debutoval na prvej priečke Billboard 200 a okrem spomínaného Bodak Yellow z neho vzišli aj ďalšie tri úspešné single Bartier Cardi, Be Careful a zmienený I Like It. Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.