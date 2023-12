Carlo Ancelotti nebude trénovať Brazíliu, s Realom Madrid predĺžil zmluvu do roku 2026

Brazílčania si robili zálusk

S Realom získal desať titulov

29.12.2023 (SITA.sk) - Španielsky futbalový klub Real Madrid a taliansky tréner Carlo Ancelotti sa dohodli na predĺžení spolupráce do roku 2026.Týmto sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozplynuli nádeje Brazílskej futbalovej konfederácie (CBF) na angažovanie 64-ročného talianskeho odborníka po skončení aktuálnej sezóny 2023/2024.V súvislosti s Ancelottim sa niekoľko mesiacov špekulovalo o tom, že v lete odíde z Madridu k brazílskemu reprezentačnému mužstvu.Tím päťnásobných majstrov sveta momentálne z pozície dočasného kouča vedie Fernando Diniz, ktorý súčasne trénuje v klube Fluminense z Ria de Janeiro.Brazílčania však Dinizovi dali kontrakt iba do leta, pretože pravdepodobne počítali s angažovaním Ancelottiho.Samotný Ancelotti nedávno tvrdil, že mu záujem Juhoameričanov lichotí, ale poznamenal, že Real Madrid je jeho prioritou a ak mu klub ponúkne predĺženie zmluvy, zostane v španielskej metropole aj v budúcej sezóne.Doterajší kontrakt Ancelottiho s Realom Madrid platil iba do 30. júna 2024.Ancelotti po prvý raz viedol madridský „biely balet“ v rokoch 2013 až 2015, pričom do klubu sa vrátil v roku 2021. Dosiaľ získal s Realom desať titulov vrátane dvoch prvenstiev v Lige majstrov a jedného v španielskej La Lige.Ancelotti je rekordérom spomenutej Ligy majstrov, ktorú ako tréner vyhral dovedna štyrikrát - zhodne dvakrát s Realom Madrid a AC Miláno.Je tiež jediným trénerom, ktorý získal majstrovský titul v každej z piatich popredných európskych ligových súťaží, čiže v Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku.