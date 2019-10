Carlos Mesa vyzval na zintenzívnenie protivládnych protestov v Bolívii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 23. októbra (TASR) - Bolívijský opozičný prezidentský kandidát Carlos Mesa vyzval svojich prívržencov, aby vystupňovali protesty proti údajnému úsiliu dlhoročného prezidenta Eva Moralesa "ukradnúť" voľby. Informovala o tom agentúra AFP.Opozícia začala v stredu generálny štrajk v súvislosti s Moralesovým údajným víťazstvom v nedeľňajších prezidentských voľbách, ktoré označila za podvod. V prípade úspechu by to bolo Moralesovo štvrté funkčné obdobie v rade od roku 2005.Mesa povedal, že jeho stúpenci by mali pokračovať v mobilizácii v uliciach, až kým volebný súd neuzná, že sa musí uskutočniť druhé kolo prezidentských volieb.Po sčítaní približne 97 percent odovzdaných hlasov vedie Morales so ziskom 46 percent hlasov pred exprezidentom Carlosom Mesom, ktorý dostal 37,4 percenta hlasov.Morales je podľa svojich slov presvedčený, že bude vyhlásený za víťaza volieb a takisto povedal, že zavedie opatrenia na "ochranu" demokracie.V meste Santa Cruz na východe krajiny došlo v stredu k zrážkam medzi protivládnymi demonštrantami a podporovateľmi prezidenta.