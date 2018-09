Carney: Brexit bez dohody zvýši úrokové sadzby a zníži ceny domov

Bank of England Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. septembra (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Mark Carney informoval predstaviteľov vlády, že brexit bez dohody by zrejme spôsobil zvýšenie úrokových sadzieb a prepad cien nehnuteľností.Carney, ktorý sa zúčastnil stretnutia kabinetu vo štvrtok (13.9.), aby načrtol plány BoE v prípade turbulentného vystúpenia krajiny z Európskej únie (EÚ), povedal prítomným členom vlády, že brexit bez dohody spôsobí pád libry a zvýšenie ciel, čo bude mať za následok zrýchlenie inflácie. Pre centrálnu banku bude potom ťažšie znižovať úrokové sadzby, aby podporila ekonomiku, ako to urobila v roku 2016 po referende, v ktorom Briti podporili vystúpenie z Únie, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním sa na osoby oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované, keďže tieto diskusie nie sú verejné.BoE znížila v auguste 2016 kľúčový úrok na rekordné minimum 0,25 %. Počas uplynulého roka sprísnila menovú politiku dvakrát, aby dostala pod kontrolu infláciu. Predstavitelia BoE sa v minulosti vyjadrili, že nie je isté, akým smerom sa bude po brexite vyvíjať menová politika, teda či sadzby porastú alebo klesnú.Carney takisto povedal, že brexit bez dohody by spôsobil pád cien domov o viac než 35 % a nárast úročenia hypoték. Podľa britských médií Carney tiež varoval, že takzvaný tvrdý brexit môže byť pre britskú ekonomiku podobnou katastrofou, akou bola finančná kríza v roku 2008. BoE odmietla správy komentovať.