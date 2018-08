Carrefour a Tesco potvrdili vznik spoločnej nákupnej aliancie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Londýn 6. augusta (TASR) - Európske maloobchodné reťazce Tesco a Carrefour v pondelok potvrdili, že formálne vstúpili do dlhodobej strategickej aliancie, aby využili svoju spoločnú kúpnu silu a dosiahli u dodávateľov zníženie cien.Reťazce očakávajú, že ich ohlásené nákupné spojenectvo začne fungovať v októbri. Spoločnosti prvýkrát oznámili vznik aliancie v júli.Francúzsky reťazec Carrefour sa tak spojí s britským rivalom Tesco, aby vytvorili globálnu nákupnú alianciu, ktorá bude požadovať lepšie podmienky od hlavných dodávateľov, čím sa znížia ich náklady.Pri kombinovanom ročnom predaji vo výške 170 miliárd USD (147,70 miliardy eur) je ich partnerstvo navrhnuté tak, aby získali od globálnych gigantov Nestlé, Procter & Gamble, Unilever, Danone a ďalších lepšiu ponuku. To by malo pomôcť francúzskemu aj britskému reťazcu lepšie obstáť v tvrdom konkurenčnom boji, najmä na svojich domácich trhoch, kde strácajú pozície.