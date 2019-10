Čas na spoluprácu sa kráti a trojkoalícia má podľa Trubana väčšie šance, ponuka pre Kisku platí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.10.2019 (Webnoviny.sk) - Čas na spoluprácu sa kráti, trojkoalícia strán Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia a Za ľudí má spoločne väčšiu šancu poraziť Smer-SD v parlamentných voľbách.Uviedol to v reakcii na nedeľňajší prieskum agentúry Focus líder koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia Michal Truban.Podľa jeho slov platí ponuka pre stranu exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí na predvolebnú spoluprácu a vytvorenie trojkoalície.Nedeľňajší prieskum pre reláciu Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza totiž ukázal, že prípadnú trojkoalíciu by v najbližších voľbách zvažovala takmer tretina voličov.„Strane Za ľudí konzistentne a dlhodobo ponúkame spoluprácu, lebo spoločne máme väčšiu šancu poraziť Smer-SD. Dnešný prieskum pre Na telo to potvrdil. Ja som povedal, že spoluprácu chceme. Tiež som povedal, že chceme rokovať. Naša spolupráca nestojí ani na tom, či ja budem líder alebo nie. Chceme vstúpiť do rokovaní a spoločne poraziť Smer. Nechceme a nebudeme robiť závery z nejasných mediálnych vyjadrení, čakáme na oficiálne stretnutie. Ale pravda je taká, že čas na rokovania a ich úspešné uzavretie sa naozaj kráti. Ľudia od nás spoluprácu chcú, preto poďme rokovať a skúsme nájsť zhodu," uviedol Truban.