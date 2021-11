Čas na zaplatenie poistného sa živnostníkom kráti, Sociálna poisťovňa upozorňuje na kontrolu údajov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie v predĺženej lehote, že do 8. novembra 2021 majú zaplatiť prvú platbu poistného v novej výške.Dôležité informácie o poistnom zaslala poisťovňa približne 73-tisícom SZČO počas minulého mesiaca klasickou poštou alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú.„Odporúčame všetkým živnostníkom, aby si informácie v zásielke pozorne prečítali a pri platbe správne uviedli všetky údaje, a to sumu poistného, variabilný, špecifický i konštantný symbol a aby dodržali aj termín splatnosti. Tí, ktorí platia poistné trvalým príkazom v banke by mali pamätať na úpravu výšky poistného, aby sa vyhli nedoplatku,” uviedol špecialista komunikácie Marian Škotka Nová mesačná suma poistného sa týka osôb, ktoré mali za rok 2020 predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a dosiahli hranicu príjmu na vznik alebo pokračovanie povinného poistenia, teda príjem vyšší ako 6 552 eur. Tieto osoby tak majú od októbra 2021 nový vymeriavací základ na platenie poistného.