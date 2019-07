CASHBACK HELPER vás upozorní na výhodné ponuky s cashbackom

Foto: myWorld Foto: myWorld

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (OTS) - Zákazníci zaregistrovaní v medzinárodnom nákupnom spoločenstve Cashback World majú k dispozícii skvelého pomocníka pri online nakupovaní. Je ním doplnok internetových prehliadačov Cashback Helper, ktorý umožňuje informovať zákazníka hľadajúceho konkrétny tovar o ponuky predajcov, u ktorých je možné uplatniť cashback.S pomocou Cashback Helpera tak môže zákazník priamo v internetovom prehliadači skontrolovať ponuky a zistiť, ktorý predajca mu vráti časť zo zaplatenej sumy za zakúpený tovar alebo službu. Cashback sa mu následne vráti priamo na bankový účet, ak sa mu naakumuluje vo výške aspoň 10 €.Vďaka technickej jednoduchosti je Cashback Helper vhodný aj pre ľudí, ktorí s online nakupovaním nemajú veľké skúsenosti. Jeho inštaláciou do internetového prehliadača sa vytvorí možnosť vyhľadať cashback na tovar alebo služby, ktoré zákazník Casback World hľadá.Prehľadnosť a jednoduchosť technického prevedenia dovoľuje aj neskúsenému používateľovi internetu osvojiť si funkčnosť tohto programu v priebehu krátkej chvíle. Kliknutím na ikonu so zelenými písmenami „CB“, napravo od poľa pre internetovú adresu, sa rozbalí panel so zmluvnými predajcami Cashback World. Ide o tých predajcov, ktorí v daný deň ponúkajú na hľadaný tovar cashback, pričom sa zobrazí aj jeho konkrétna výška. Intuitívnosť Cashback Helpera taktiež zaručuje, že relevantnosť týchto predajcov je zoradená podľa toho, čo zákazník v minulosti hľadal. Navyše, ponuka sa aktualizuje každý deň, zákazník má teda stále aktuálne informácie o ponuke zmluvných predajcov Cashback World aj výške cashbacku, ak tovar alebo službu zakúpi.Stačí, keď si kupujúci do jedného z internetových prehliadačov Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Safari cez stránku cashbackworld.com stiahne súbor na automatickú inštaláciu. Samotná inštalácia je jednoduchá, rýchla a bezplatná. Ako zákazník medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World stačí, ak následne použijete Cashback Helper a môžete si užívať nezabudnuteľné nákupné zážitky.Ak sa aj vy chcete stať zákazníkom Cashback World, registrácia je bezplatná a bez akýchkoľvek záväzkov. Je dostupná pre každého, kto chce využívať výhody pri svojich nákupoch u niektorého zo súčasných 130 000 zmluvných predajcov v 47 krajinách sveta. Títo predajcovia, ktorí sú všetci dostupní aj zákazníkom zo Slovenska ponúkajú širokú škálu tovarov a služieb, pri ktorých kúpe je možné získať nielen cashback a zbierať aj Shopping Points. Sú to body, ktoré môže zákazník premeniť na ďalšie atraktívne zľavy a ponuky na výhodné nákupy.Viac informácií o inštalácii Cashback Helper nájdete na www.cashbackworld.com/helper