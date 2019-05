Casillas by sa mal zotaviť, ďalšie predikcie sú predčasné, tvrdí lekár

Brankár Porta Iker Casillas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Porto 2. mája (TASR) - Španielsky brankár Iker Casillas z FC Porto by sa mal úplne zotaviť z infarktu, ale jeho profesionálna futbalová budúcnosť je otázna.uviedol klubový lekár Nelson Puga pre oficiálnu televíziu FC Porto. Tridsaťsedemročný brankár má kontrakt do konca budúcej sezóny s opciou na ročné predĺženie.Casillasa previezli do nemocnice po tom, ako sa mu na stredajšom tréningu urobilo nevoľno. S diagnózou infarkt myokardu sa následne podrobil chirurgickému zákroku. Vo štvrtok bol jeho stav stabilizovaný. Majster sveta i Európy odkázal fanúšikom, že už je všetko pod kontrolou. Jeho agent Carlo Cutropia dodal, že brankár je v dobrých rukách a neočakávajú sa trvalé následky.