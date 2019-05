Casillasa by mohli prepustiť z nemocnice v pondelok

Na archívnej snímke Iker Casillas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Porto 3. mája (TASR) - Španielskeho brankára Ikera Casillasa, ktorý utrpel na stredajšom tréningu portugalského futbalového klubu FC Porto infarkt, by mohli prepustiť z nemocnice v pondelok. Uviedla to jeho partnerka Sara Carbonerová, v piatok sa za ním na návštevu chystali aj spoluhráči.Tridsaťsedemročného Casillasa hospitalizovali po tom, ako sa mu na tréningu urobilo nevoľno. S diagnózou infarkt myokardu sa podrobil chirurgickému zákroku.povedala Carbonerová na webe marca.com.Klub stojí za svojím brankárom, ktorý má platný kontrakt do konca budúcej sezóny s opciou na ročné predĺženie.povedal tréner Sergio Conceicao.