Časť opozície by nemala vytĺkať kapitál zo strachu pred očkovaním, myslí si Grendel

3.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dôležitejšie ako očkovacia kampaň je, aby časť opozície prestala vytĺkať politický kapitál zo strachu pred očkovaním. V diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza to povedal podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO).Podľa neho sa preto treba zamerať na to, ako tento strach odbúrať. Grendel zdôraznil, že nepozná v EÚ krajinu, ktorá by tak „torpédovala“ očkovanie, ako to robia niektorí opoziční politici.Nezaradená poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD) o možnosti, že by sa mohlo platiť každému zaočkovanému, uviedla, že sa treba zmieriť s tým, že sa dosiahol strop. Ak sa má podľa nej zaočkovanosť pohybovať vyššie, tak sa môže rátať skôr v jednotkách percent, a nie v desiatkach.Saková si myslí, že očkovacia kampaň mala začať skôr, niekedy v apríli alebo v máji. Očkovaciu lotériu za vyše dve desiatky miliónov eur označila za experiment, ktorý zaočkovanosť nezvýšil.