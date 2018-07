Časť Prešovčanov nechce cesty medzi ihriskami a škôlkou

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Prešov 10. júla (TASR) – Časť obyvateľov prešovského Sídliska III spísala petíciu za vypovedanie, resp. odstúpenie od zmluvy o nájme pozemku v okolí detských ihrísk za bytovým domom na ulici Mirka Nešpora 24 až 34. Mesto ich podľa petičného výboru prenajalo súkromným investorom za účelom vybudovania tzv. dočasnej panelovej cesty.Petičiari v tejto súvislosti zároveň podali návrh na zmenu funkčného využitia predmetného mestského pozemku a jeho zadefinovanie v Územnom pláne mesta Prešov ako plochy rekreácie a športu. Jednu petíciu už podali v roku 2015, kedy sa podľa Štefana Šimočka z petičného výboru stavebný ruch za bytovými domami začal.vysvetlil na utorkovom brífingu. Pod novú petíciu sa podľa neho podpísalo 260 ľudí.Výbor hovoril tiež o pochybnosti na jednom z listov vlastníctva k pozemku pre prístupovú cestu k južnému portálu tunela Bikoš.vysvetlil René Polačok z petičného výboru.Podľa jeho ďalších slov sa mala viesť prístupová cesta k tomuto tunelu cez Tehelnú ulicu, presunula sa však do najnevhodnejšieho koridoru, kde by sa mala stavať aj individuálna bytová výstavba. Ako už spomínal Šimočko, obe cesty by mali byť v priestore medzi škôlkou a detskými ihriskami, čo im okrem iného nevyhovuje z dôvodu narušenia bezpečnosti či životného prostredia.poznamenal.informovala TASR hovorkyňa mesta Martina Poláková s tým, že v tom čase ju nikto nepripomienkoval. Čo sa týka petície, tá je stále v šetrení.doplnila s tým, že ostatné veci sú v štádiu šetrenia.Ako TASR v stanovisku informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová, čo sa týka prístupovej komunikácie k južnému portálu tunela Bikoš, z pôvodnej navrhnutej polohy (Tehelná ulica) upustili z dôvodu 16 nesúhlasných stanovísk jej obyvateľov k jej trasovaniu. Všetky ďalšie možné alternatívy sa tak podľa jej ďalších slov začínali v obytnej zóne na Sídlisku III a viedli členitým územím, určeným na výstavbu rodinných domov.uviedla. Je na ňu podľa nej aj vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie.Ako ďalej uviedla, za posledných deväť rokov neboli na jej trasovanie vznesené žiadne pripomienky občanov mesta Prešov, resp. obyvateľov ulice Mirka Nešpora. Táto prístupová komunikácia má slúžiť podľa Michalovej najmä pre zložky integrovaného záchranného systému v prípade mimoriadnej udalosti v tuneli.spomenula.priblížila s tým, že podľa spoločnosti ide o maximálne efektívne využitie finančných prostriedkov.Podľa Michalovej nehnuteľnosti, na ktoré má vecné bremeno - právo prechodu - spoločnosť Eurovia, nesúvisia s výstavbou rýchlostnej cesty R4, ani prístupovej komunikácie k portálu tunela Bikoš.uzavrela.