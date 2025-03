Časť ulice Farárske na okraji Trnavy sa premenuje na Technickú ulicu

Mestský výbor súhlasil

Nový názov

30.3.2025 (SITA.sk) - Časť ulice Farárske v okrajovej časti Trnavy premenujú na Technickú ulicu. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste.Výbor mestskej časti Trnava – sever so zmenou názvu časti ulice súhlasil. Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o novom názve rozhodovať na zasadnutí v polovici apríla.Premenovanie ulice nemá nič spoločné s aktuálnou situáciou s neprispôsobivými obyvateľmi ulice Farárske. Súvisí skôr s cestou k podnikateľským objektom, ktoré majú adresu Farárske 27, ale cez ulice Farárske nie sú prístupné.„Cesta k týmto objektom nie je z tohto smeru prejazdná a vodiči smerujúci do tejto časti majú problém sa sem dostať. Dennnodenne tak dochádza k množstvu zmätočných situácií a nedorozumení,“ píše trnavská radnica v dôvodovej správe k návrhu na premenovanie časti ulice.Keďže podnikateľské objekty sú dostupné z cesty na Dolnú Krupú, ich vlastníci navrhovali premenovanie lokality na Krupskú ulicu.Podľa Mestského úradu v Trnave ulica s názvom Krupská už v Trnave je, je ukončená dopravnou značkou označujúcou koniec obce, za ktorou už nemôže pokračovať. Preto dostane táto časť mesta názov Technická ulica.