Časť zamestnancov Amazonu môže naďalej pracovať z domu, do roboty nemusia ísť až do júna

21.10.2020 (Webnoviny.sk) - Americký internetový predajca Amazon plánuje pre pandémiu umožniť časti svojich zamestnancov pracovať z domu až do polovice budúceho roka."Zamestnanci s prácou, ktorá sa môže efektívne robiť z domu, môžu pokračovať v takejto práci z domu do 30. júna 2021," uviedol hovorca firmy. Informuje o tom portál cnn.com.Pre Amazon je naďalej "prioritou zdravie našich zamestnancov a dodržiavanie pravidiel miestnych vlád," dodal hovorca. Firma ďalej uviedla, že investovala významné financie do zmeny štruktúry kancelárskych priestorov, aby umožnili fyzický odstup.Tento mesiac spoločnosť Amazon informovala, že v rámci jej zamestnancov v USA, vrátane pracovníkov maloobchodnej siete Whole Foods, bolo 19 816 pozitívne testovaných na koronavírus alebo sa predpokladá, že boli vírusom nakazení. Predtým firma opakovane odmietala tieto súhrnné údaje poskytovať verejnosti aj vlastným zamestnancom.