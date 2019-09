Časť zmazanej mobilnej komunikácie kapitána lode Viking Sigyn obnovili

Na archívnej snímke tím záchranárov pripravuje pri Margitinom moste vyzdvihnutie vraku, ktorý sa potopil 29. mája večer po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Budapešť 25. septembra (TASR) - Časť údajov z mobilu, ktoré ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn Jurij C. po tragickej májovej zrážke s vyhliadkovou loďou Hableány v Budapešti zmazal, sa expertom podarilo obnoviť. Informoval o tom v stredu maďarský denník Bors.napísal podľa Borsu kapitán v jednej zo správ na druhý deň po nehode svojmu príbuznému.Denník pripomína, že Jurij C. po zrážke s vyhliadkovou loďou Hableány na palube s kórejskými turistami zmazal zo svojho mobilu veľké množstvo údajov. Išlo o tisíce správ a fotografií, z ktorých časť sa expertom informatiky podarilo obnoviť.Z vyšetrovacieho spisu vyplýva, že zmazanú komunikáciu adresoval kapitán okrem svojho príbuzného aj svojmu zástupcovi, ktorého sa pýtal na okolnosti havárie.Právny zástupca rodiny zosnulého kapitána vyhliadkovej lode Krisztián Gulyás denníku okrem iného uviedol, že účastník nehody obvykle zmaže údaje, ktoré by mu mohli priťažiť.Odvolací súd maďarského hlavného mesta 8. augusta potvrdil verdikt Budínskeho ústredného obvodného súdu z 31. júla, ktorý po predchádzajúcom prepustení na kauciu opäť nariadil vzatie Jurija C. do vyšetrovacej väzby.Ukrajinec po opätovnom vzatí do väzby čelí už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci. Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednej nezvestnej kórejskej žene ešte stále pátrajú.