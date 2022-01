Časti nosnej rakete spoločnosti SpaceX hrozí zrážka s Mesiacom

Časti nosnej rakety americkej spoločnosti SpaceX, ktorá do vesmíru vyniesla meteorologickú družicu, hrozí v najbližších týždňoch zrážka s Mesiacom. Informoval o tom v stredu na svojej webovej stránke denník The Guardian.





Nosná raketa Falcon 9 vyniesla vo februári 2015 do vesmíru družicu vesmírnej agentúry NASA určenú na pozorovanie slnečných erupcií a globálnych zmien podnebia. Druhý stupeň rakety sa však odvtedy podľa expertov pohybuje po "chaotickej dráhe"."V tomto štádiu je dostatočne jasné, že (raketa) nemá dostatok paliva na návrat do atmosféry Zeme," napísal na webovej stránke venovanej technológiám Ars Technica meteorológ Eric Berger. Rakete však podľa jeho slov takisto "chýba energia" na únik z gravitačného pôsobenia Zeme a Mesiaca."Raketa sa preto od februára 2015 pohybuje po tak trochu chaotickej dráhe," dodal.Experti sa domnievajú, že táto raketa by sa s Mesiacom mohla zraziť v priebehu najbližších týždňov, píše The Guardian. Presné miesto zrážky však nie je známe.Astrofyzik Jonathan McDowell z Harvardovej univerzity na Twitteri v utorok napísal, že raketa by sa s Mesiacom mala zraziť 4. marca. Táto udalosť však podľa neho nebude ničím mimoriadnym. Niektorí nadšenci sa však podľa The Guardian domnievajú, že kolízia môže priniesť cenné údaje.