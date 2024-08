Časti Slovenska budú bez elektriny: Týka sa to týchto domácností

Stredoslovenská distribučná (SSD) naplánovala počas budúceho týždňa sedem rozsiahlejších odstávok elektriny. Dotknú sa niektorých obyvateľov okresov Ilava, Čadca, Turčianske Teplice, Námestovo, Dolný Kubín, Banská Štiavnica a Veľký Krtíš. 24hod.sk o tom vo štvrtok informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.





Obyvateľov Novej Dubnice (okres Ilava), predovšetkým Topoľovej ulice, sa dotkne plánovaná odstávka elektriny 23. augusta. Od 7.30 h do 16.30 h ju nebude mať k dispozícii približne 550 domácností. Dôvodom bude kontrola a údržba distribučných trafostaníc.Obec Svrčinovec v okrese Čadca čaká odstávka elektriny 21. augusta. Medzi 7.30 h a 16.30 h vykonajú elektrikári revíziu vzdušného vedenia vysokého napätia. Pocíti to zhruba 800 domácností.Obyvatelia obcí Brieštie, Kaľamenová, Slovenské Pravno a Abramová (všetky okres Turčianske Teplice) by sa mali pripraviť na odstávku elektriny 22. augusta. Od 7.30 h do 17.30 h nepôjde elektrina v 600 domácnostiach. Elektrikári budú v tom čase opravovať úsekový vypínač na vedení vysokého napätia.V Zákamennom v okrese Námestovo naplánovala spoločnosť odstávku elektriny 20. augusta od 8.00 h do 15.30 h. Na príčine bude revízia vzdušného vedenia vysokého napätia, pričom odstávka zasiahne približne tisíc odberateľov.V obciach Pokrývač a Pribiš (obe okres Dolný Kubín) bude plánovaná odstávka elektriny 23. augusta. Počas opravy izolátora na vedení vysokého napätia od 8.30 h do 16.00 h pocíti obmedzenie približne 550 domácností.Banskú Belú a Podhorie (obe okres Banská Štiavnica) čaká odstávka elektriny 22. augusta od 7.00 h do 17.30 h. Zasiahne približne 500 odberných miest a dôvodom bude rekonštrukcia merania na úrovni vysokého napätia.Obce Hrušov a Vinica (obe okres Veľký Krtíš), konkrétne záhradkársku osadu, čaká odstávka elektriny 21. augusta od 8.00 h do 15.30 h. Pre revíziu na úrovni vysokého napätia zostane bez napájania 500 odberných miest."Vo všetkých prípadoch sú odstávky elektriny vzhľadom na charakter plánovaných prác nevyhnutné. Technicky tu nie je možné zásobovať dotknutých odberateľov z iného okruhu sústavy a bezpečnosť elektrikárov si vyžaduje, aby boli vedenia bez napätia," ozrejmil Gejdoš.Plánované odstávky spojené s pravidelnou údržbou distribučnej siete podľa neho predchádzajú poruchám, nečakaným výpadkom a nebezpečným situáciám. "Pracovníci sa pousilujú, aby obmedzenia trvali čo najkratšie. Ak nedôjde k nepredvídateľným komplikáciám, dodávku elektriny obnovia skôr ako v ohlásenom čase," doplnil. Spoločnosť v tejto súvislosti prosí obyvateľov zasiahnutých odstávkami o trpezlivosť a primeranú prípravu.