Cavani po zranení trénuje, kouč PSG verí v jeho štart proti Neapolu

Futbalista PSG Edinson Cavani (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. novembra (TASR) - Uruguajský útočník Edinson Cavani sa po pominutí zdravotných problémov zapojil v sobotu do tréningového procesu francúzskeho futbalového klubu Paríž Saint-Germain. Cavani pre zranenie stehennného svalu chýbal v zostave úradujúceho šampióna Ligue 1 v predošlých dvoch zápasoch, na trávniky by sa podľa portálu lequipe.fr mohol vrátiť už v utorňajšom dôležitom súboji Ligy majstrov proti SSC Neapol.uviedol kormidelník PSG Thomas Tuchel. Mužstvo pod jeho vedením vyhralo v piatok už dvanásty ligový zápas po sebe a po skalpe Lille (2:1) má na čele tabuľky komfortný 11-bodový náskok.V LM však majú Parížania nôž na kroku. Prehra v Neapole by výrazne znížila ich šance na postup do jarného osemfinále. Lídrom C-skupiny je FC Liverpool (6 bodov), nasledujú Neapol (5 bodov), PSG (4 body) a Crvena Zvezda Belehrad (1 bod).