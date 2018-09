Čavušoglu po stretnutí s Maasom ocenil kroky Berlína proti xenofóbii

Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 6. septembra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu privítal v stredu kroky nemeckej vlády proti prejavom nenávisti voči cudzincom v spolkovej republike a vyjadril potrebu bojovať spoločne proti rasizmu či nepriateľstvu k utečencom. Podľa tlačovej agentúry DPA sa tak vyjadril po stretnutí s nemeckým náprotivkom Heikom Maasom, ktorý pricestoval do Turecka na svoju prvú návštevu od marcového nástupu do funkcie.povedal Čavušoglu na spoločnej tlačovej konferencii s Maasom v Ankare. Šéf tureckej diplomacie sa tiež vyjadril k snahe o normalizáciu turecko-nemeckých vzťahov, s čím podľa neho nesmú byť spájanéMaas dal pred odchodom do Turecka jasne najavo, že základným predpokladom pre návrat vzájomných vzťahov do normálu je prepustenie na slobodu siedmich občanov Nemecka, zadržiavaných v súčasnosti tureckými orgánmi z politických dôvodov.povedal minulý týždeň popri ministerskom stretnutí vo Viedni.Počas spoločného vystúpenia s Čavušoglom sa však Maas odpovedi na túto otázku vyhol a prezradil iba toľko, že na stretnutí s tureckým partnerom sa o týchto prípadoch hovorilo.citovala jeho slová DPA.Maas bude pokračovať vo svojej návšteve aj vo štvrtok. V prvý deň sa okrem Čavušogla stretol aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, podrobnosti o ich rozhovore však zatiaľ neboli zverejnené.Najvyšší turecký predstaviteľ má koncom septembra pricestovať na oficiálnu návštevu Nemecka.Turecko sa v období eskalácie napätia vo svojich vzťahoch so Spojenými štátmi usiluje o zlepšenie vzťahov s členskými krajinami Európskej únie. Turecko-nemecké vzťahy prešli však v uplynulých rokoch náročným obdobím, keď sa po zmarenom pokuse o štátny prevrat v Turecku ocitli medzi tisíckami ľudí za mrežami aj nemeckí občania alebo osoby s dvojakým občianstvom. Turecké orgány obviňujú zadržaných z napojenia na mimo zákon postavenú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) alebo na duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v USA, ktorý podľa Ankary v roku 2016 zosnoval neúspešný pokus o štátny prevrat.